De foliões de primeira viagem a mais experientes, Carnaval da Família atrai grande público na 2º noite

A segunda noite do “Carnaval da Família” já começou! Neste sábado (10), na Gameleira, o evento realizado pelo governo do Estado do Acre deu início aos seus trabalhos com o Bloco sem Limites. No evento, foi notável o grande número de famílias, amantes do carnaval e até foliões de primeira viagem.

Como o caso de Débora de Souza, 28, que juntamente com sua família, se aventurou pela primeira vez a vir para a programação. “Olha, sendo bem sincera, eu não gostava do carnaval, mas decidi vir com a minha família e pretendo ficar até o fim da festa!”, garante a jovem.

Já o casal Mirtes e José, ambos de 70 anos, já são experientes e amam o carnaval: “Sempre fomos, porém, dessa vez é perceptível como está bonito e atrativo”, relataram.

Débora também fala como está tudo muito bonito, principalmente destacando todos os pontos para bebida, comida e a oportunidade de curtir com a sua família. José até brinca que “eles estão aqui para rolezar!”.