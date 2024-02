Dead Island 2 chega ao Xbox Game Pass de surpresa; veja detalhes

O jogo de zumbis já está disponível para jogar via Xbox Game Pass para assinantes dos planos Padrão e Ultimate, mas, em um primeiro momento, o título não aparece na biblioteca de PC. Vale lembrar que o serviço de assinatura da Microsoft tem planos a partir de R$ 29,99, na opção Padrão de PC, ou R$ 34,99, na versão mais básica para jogar nos consoles. Já o Ultimate, que funciona tanto para PC quanto para Xbox Series X/S e Xbox One, custa R$ 49,99 ao mês, permitindo ainda jogar no celular com o Xbox Cloud Gaming, via streaming.