Debaixo de chuva, cantor Álamo Kário se apresenta pela 34º vez no Carnaval acreano

Com muita energia e animação, nem a chuva atrapalhou o cantor Álamo Kário de comemorar seu 34° Carnaval nos palcos acreanos. Aos 57 anos de idade, o artista realizou o primeiro show do Carnaval de Rio Branco de 2024, nesta sexta-feira (9), no Centro.

Com músicas atuais e clássicos do carnaval, o cantor de Mossoró (RN) afirma que não abre mão do axé em seu repertório. “Meu repertório sempre foi o axé, é o meu trabalho. Também sou um cara muito tranquilo pra novas tendências, porém vou fazer marchinha de carnaval e os axés da Bahia, que é o que me representa e é o que me lançou”, explica.

Quem aprovou e dançou foi a foliã Rafaele Pereira. Ela conta que já conhece o Álamo de outros carnavais e não perde a festa, mesmo na chuva.

“O Álamo é animado, é divertido, é pra cima, é alegria! E carnaval é isso: é chuva, é alegria, é curtir, com sabedoria, paz, no coração! A chuva é só pra refrescar”, celebra Rafaele.

Morador de Rio Branco desde 1990, Álamo se considera cidadão da capital e não deixa de demonstrar a alegria em trabalhar no carnaval. “Eu amo o carnaval! Eu tenho essa vibe dos trios elétricos, do carnaval da Bahia, do carnaval do Nordeste. É uma dádiva de Deus pra mim!”, afirma.

Além da abertura do carnaval da capital, Álamo também se apresenta em Porto Acre e no Carnaval do Estado, na Gameleira, no domingo (11).

Confira a programação do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco para sábado (10), a partir das 18h:

Escolha das realezas (rainha gay e trans)

Neto Barcelar

Wanderley Andrade

Eduardo Casseb

Carlinhos Bahia

DJ El Mascarado

Veja fotos do show: