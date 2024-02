Deolane Bezerra se revolta após ter carro de R$ 4 milhões riscado

Esta terça-feira (6/2) não foi fácil para Deolane Bezerra. A advogada usou as redes sociais para lamentar após ter seu carro riscado. Além do dano, o detalhe é que o veículo, uma Lamborghini Urus 2023 custa, em média, a bagatela de R$ 4 milhões.

“Segunda vez que esses recalcados fazem isso com o meu carro. Ai meu Deus, viu? Vou comprar um jato, bando de desgraça, para ver se vocês arranham”, falou em um story compartilhado em seu perfil do Instagram.

O automóvel é uma raridade, mas outros famosos como Juju Salimeni e Ryan SP possuem um veículo do mesmo modelo, mas em cores diferentes.

Treta com Paolla Oliveira

Faltando poucos dias os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, a coluna traz, com exclusividade, um babado quentinho dos bastidores do Carnaval. Acontece que, devido ao clima tenso com Deolane Bezerra, a Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, fez um pedido pra lá de inusitado aos organizadores de um camarote da Marquês de Sapucaí.

Fontes da coluna revelaram que as duas beldades estão com camarotes diferentes no Arpoador. Apesar de ambos ficarem no segundo andar, eles ficam em lados opostos. Isso foi uma exigência de Paolla Oliveira, que não topa muito a Deolane.

E por falar em clima tenso: no último ensaio técnico da agremiação, no sábado (3/2), Deolane apareceu vestida de onça. E, no enredo da escola deste ano, Nosso destino é ser onça, Paolla virá à frente da bateria Invocada, comandada pelo mestre Fafá, representando todas as onças. É, caros leitores, tem gente achando que a doutora estava mesmo de provocação com a Rainha de Bateria. Será?