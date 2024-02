Detran alcança mais de 20 mil pessoas com ações educativas e de fiscalização durante o Carnaval

O trabalho do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no Carnaval começa bem antes dos festejos de momo. As equipes de educação e fiscalização de trânsito se organizaram para as atividades pré-Carnaval, com ações educativas e orientação aos condutores de Rio Branco e das cidades do interior. Ao longo das cinco noites de Carnaval, mais de 20 mil pessoas foram alcançadas pelas ações.

Simultaneamente, as equipes da capital, Brasileia e Cruzeiro do Sul atuaram nas festas promovidas pelo governo do Estado e prefeituras. O “Bloko Detran na Avenida” se fez presente no Carnaval da Família, no Calçadão da Gameleira, com os orientadores de trânsito. No Juruá, os profissionais estiveram no Carnaval Popular Magid Almeida. No Alto Acre, o tradicional bloco “As Rolinhas do Coronel” percorreram as principais ruas e avenidas de Brasileia com auxílio dos agentes do Detran.

“Nossos servidores trabalharam durante todas as noites de Carnaval, tudo para garantir a segurança de condutores e pedestres nos locais de festa. Organizamos o tráfego e espalhamos nossa mensagem de conscientização a quem prestigiou os eventos carnavalescos”, ressaltou a presidente do Detran, Taynara Martins.

Somente em Rio Branco, foram quase 15 mil abordagens a foliões durante as cinco noites. Nas operações de fiscalização, realizadas todos os dias próximo aos locais de festa, os agentes verificavam documentação dos veículos e dos condutores, além dos itens de segurança e conservação.

Jamile Silva foi uma das motoristas abordadas pelos agentes do Detran. A operadora de caixa se disse satisfeita com a atividade, que garante a segurança de quem se dirige aos locais de festa e daqueles que não curtem a folia ou se deslocam por necessidade de trabalhar.

“É importante para a segurança dos motoristas, dos pedestres. Nos últimos dias temos visto muitos acidentes de trânsito e essa preocupação do Detran é fundamental. É um cuidado especial para quem vai se divertir e curtir a folia”, disse Jamile.

Na última noite do Carnaval da Família, a festa ficou por conta de Iana Sarkis, Sandra Melo, DJ Richard Bader e, a atração nacional, Neguinho da Beija-Flor, que levou uma multidão ao Calçadão da Gameleira.