Deu fome? Domino’s tem pizza em dobro toda terça-feira; confira a programação e peça a sua

Terça-feira de Carnaval e de pizza em dobro na Domino’s! Toda terça-feira a Domino’s conta com uma super promoção de 2 em 1, ou seja, na compra de duas pizzas, a segunda não é cobrada. Você compra 1 e leva 2 na Domino’s.

Além disso, durante o mês de fevereiro, a pizzaria está com a taxa de entrega grátis para localizações de até 2 quilômetros do endereço da Domino’s, na Avenida Nações Unidas, no Bosque, em Rio Branco.

Para um almoço, lanche da tarde ou até janta, a Domino’s é uma perfeita opção. Os pedidos podem ser feitos pelo site dominos.com.br, aplicativo ou pelo telefone 3224-9090 e funciona das 12h às 23h. Clique aqui para pedir sua Domino’s!