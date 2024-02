Diretoria do Rio Branco fecha contratação do volante Jackson

A diretoria do Rio Branco anunciou na tarde desta segunda, 5, a contratação do volante Jackson. O atleta jogou pelo Estrelão em 2022 e estava atuando no Cruzeiro, de Alagoas.

“Fechamos com o Jackson. O atleta tem identificação com o clube e muita qualidade”, avaliou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Segue no mercado

Depois da dispensa de cinco atletas, o Rio Branco volta ao mercado para tentar qualificar o elenco. “Vamos tentar melhorar o grupo. Não gostei do futebol apresentado nos dois amistosos e por isso iremos contratar”, afirmou o dirigente.

Trabalho questionado

O técnico Vaguinho Santos começa a ter o trabalho questionado no José de Melo. Contudo, Valdemar Neto descartou uma mudança no comando da equipe.

Dois períodos

O elenco do Rio Branco vai trabalhar em dois períodos nesta terça, 6, no José de Melo. A estreia no Estadual será no dia 20 deste mês contra o Atlético.