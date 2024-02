DPE anuncia abertura de novo Concurso Público para Defensor

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE – AC) anuncia um novo Concurso Público destinado a preencher 11 vagas para o cargo de Defensor Público.

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD, N, PPI) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para se inscrever, é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras exigências.

Ao profissional efetivado, será ofertado um salário no valor de R$ 23.226,13, mais auxílio alimentação, titulação e outras vantagens, referente a jornada de trabalho de oito horas diárias com tempo integral e dedicação exclusiva.

Como participar

Os interessados devem se inscrever a partir das 10h do dia 7 de fevereiro até às 18h do dia 28 de fevereiro de 2024, exclusivamente via internet, no site do cebraspe, com taxa de R$ 290,00.

Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos inscritos no CadÚnico, convocado e nomeado para servir a Justiça Eleitoral do Acre, doador de sangue, e doador de medula óssea).

Como forma de classificação os candidatos serão avaliados mediante a prova escrita objetiva no dia 28 de abril de 2024, provas escritas, prova oral e avaliação de títulos.

O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.