É falso que a revista Time classificou Lula como vergonha mundial após fala dele sobre Israel

Depois de uma fala de Lula sobre os conflitos na Palestina gerar uma reação por parte do governo de Israel, diversas “repercussões” começaram a circular em redes sociais. Uma delas apontava para o que seria a capa da revista Time.

De acordo com a mensagem, a revista teria classificado Lula como uma vergonha mundial por conta de suas declarações. Em inglês, a capa teria os seguintes dizeres: “President Lula is a global disgrace”. Leia a mensagem que circula online

O DESCONDENADO ganhou capa na Time: “Presidente Lula é uma vergonha mundial” É o Brasil descendo a ladeira com o Lula Ladrão e sua Quadrilha. Time: President Lula is a global disgrace.

Checagem

A imagem (assim como outras) viralizou com muita força na internet. Por isso, estamos aqui para fazer a checagem do conteúdo responder às seguintes perguntas: 1) É verdade que a revista Time colocou Lula como “vergonha mundial” em uma capa recente? 2) Em cima de que edição da Time a montagem sobre Lula foi feita? 3) O que a publicação falou sobre a declaração do presidente brasileiro?

É verdade que a revista Time colocou Lula como “vergonha mundial” em uma capa recente?

Não é verdade. Assim como no caso de outro boato (de uma publicação falsamente atribuída ao jornal The New York Times sobre Lula), a “capa da Time” não passa de uma invenção na internet. Na realidade, não passa de uma montagem em cima de uma capa real sobre Lula.

Em cima de que edição da Time a montagem sobre Lula foi feita?

Capa original é de maio de 2022. Na ocasião, a Revista Time fez uma entrevista com Lula e o que estava escrito era Lula’s Second Act (o segundo ato de Lula) e não “Lula is a Global disgrace”. Alguém pegou esta capa e fez uma montagem.

O que a publicação falou sobre a declaração recente do presidente brasileiro?

Não encontramos nenhum artigo da Time mencionando o presidente brasileiro desde quando ele se posicionou sobre a questão de Israel e o Hamas. Não é do feitio da publicação tratar de temas “quentes” com esta velocidade.

A próxima capa da revista será sobre a guerra da Ucrânia e o título é “como gigantes da tecnologia transformaram a guerra da Ucrânia em um laboratório de inteligência artificial”. Nada sobre Lula, Israel etc.

Conclusão

Fake news ❌

É falso que Lula esteja estampado a capa da revista Time como “vergonha mundial” após sua fala sobre Israel, Holocausto e guerra com Hamas. A imagem que está circulando não passa de uma montagem em cima de uma capa de 2022 da revista.