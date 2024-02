eFootball 2024: brasileiro representará Barcelona no mundial

Classificado no primeiro lugar da Fase de Grupos e consolidado na comunidade de eFootball, usmakabyle era o adversário mais forte para FuteFacil enfrentar na final. Os dois jogadores fizeram uma partida intensa, disputada e com poucas oportunidades para ambos os lados. O primeiro gol da decisão foi marcado pelo francês já no segundo tempo da prorrogação, mas FuteFacil empatou a partida logo em seguida com um gol de cabeça e, nos pênaltis, carimbou o passaporte para Tóquio com o placar de 5 a 4.