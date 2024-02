Elenco do São Francisco entra na última semana de preparação para o Estadual

O elenco do São Francisco começou na tarde desta segunda, 26, no Carlos Simão, a última semana de treinos antes da estreia no Campeonato Estadual. A partida contra o Humaitá será disputada no domingo, 3, às 17 horas, no Florestão.

“Realizamos uma boa fase de preparação em Rio Verde e vamos para os ajustes finais. Começar bem o campeonato é fundamental”, comentou o técnico Betão Caetano.

Dois períodos

Os jogadores do São Francisco trabalham em dois períodos nesta terça, 27, na sequência da preparação. “Vamos fazer um trabalho técnico e a ideia é melhorar a equipe a cada treinamento”, afirmou o treinador.

Amistoso na quarta

O CEO do São Francisco, Wemerson Campos, confirmou para quarta, 28, às 9 horas, na Fazendinha, um jogo amistoso contra a Adesg.

“Esse vai ser o último teste antes da nossa estreia. Vai ser um teste importante”, declarou o gestor.