Eletricista acreano morre enquanto instalava ar-condicionado na Bolívia

Será sepultado nesta sexta-feira (16), em Brasiléia, interior do Acre, o eletricista Francisco César Nascimento, o “Cesinha”, de 57 anos. Ele morreu na última quinta-feira (15), quando trabalhava na instalação de um ar condicionado na cidade boliviana de Cobija, no Departamento de Pando, possivelmente de uma parada cardíaca fulminante ou de acidente com choque elétrico. A morte foi noticiada pela TV da Bolívia como um caso acidental de eletrocução.

A suspeita de parada cardíaca fulminante partiu de um médico amigo da família, Zico Bronzeado, ao observar o histórico dos irmãos do trabalhador agora falecido. Num período de menos de dois anos, dois irmãos de César morreram em circunstâncias parecidas.

“Embora eu não seja cardiologista ou especialista, ouso opinar que pode ter sido ataque cardíaco em função da morte de dois irmãos do Cesinha, que morreram de ataques fulminantes em datas diferentes”, disse o médico.

Os irmãos Gilson e Cildo morreram no intervalo de menos de dois anos, em circunstâncias parecidas com a morte de César. O trabalhador era uma pessoa muito querida em Brasiléia.