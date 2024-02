Em dia que Eliza Samudio faria 39 anos, Bruninho assina 1º contrato

Bruninho, filho de Eliza Samudio, assinou seu primeiro contrato no futebol com o Athletico-PR nesta quarta-feira (22/2), mesmo dia em que a mãe completaria 39 anos. A mulher foi assassinada pelo pai do adolescente, o goleiro Bruno, em 2010.

“Foi um presente para ela”, comemorou Bruninho. Agora, o jovem goleiro terá investimentos do clube em sua carreira,.

Dentre os investimentos do Athletico, estão uma ajuda de custo mensal, estudos no próprio CT, através de um convênio com uma escola particular, e será atendido pelos médicos do clube.