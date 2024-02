Em Porto Walter, 15 famílias são desalojadas por causa das inundações; rio continua subindo

O nível do rio Juruá continua aumentando nos municípios do interior. Em Porto Walter, o manancial atingiu a marca de 11,17 metros de acordo com medição da Defesa Civil Municipal nesta quarta-feira (28). Ainda segundo o boletim, 15 famílias já estão desalojadas por conta da situação.

Enquanto os moradores se mobilizam para lidar com os desafios decorrentes da enchente, a prefeitura do município continua monitorando de perto a situação e providenciando assistência às famílias afetadas.

Como apurado pelo Juruá24horas, os impactos da enchente são visíveis nos bairros baixos da cidade, como Floresta, Restinga e Várzea. Muitas famílias tiveram que buscar abrigo na casa de parentes após serem obrigadas a deixar suas residências.