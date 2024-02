Em Rondônia, grave acidente ocasiona tombamento de caminhão leiteiro na BR 364

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (1) na BR 364, entre Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste (RO). As primeiras informações são que o acidente aconteceu na curva da CEPLAC, local bastante conhecido por frequentes colisões.

Um dos caminhões com o impacto da batida, possivelmente frontal, saiu da pista e o outro, um tanque leiteiro acabou tombando.

Esse acidente foi na BR 364, km 382, sentido crescente (Porto Velho). Houve uma colisão frontal entre os dois caminhões, mas ambos conseguiram deslocar os veículos para os acostamentos, não ocasionando a obstrução da via.

O caminhão que transportava leite tombou, mas o transtorno gerado pelo derramamento da carga não gerou prejuízos para o trânsito. O outro veículo não transportava carga.

A PRF permaneceu no local para realizar a sinalização e o controle do fluxo, a fim de garantir a segurança viária. Um guincho também foi acionado para realizar o destombamento do veículo tombado. Nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.