Emanuely e Quemile são eliminadas nas oitavas na 1ª etapa do Circuito Banco do Brasil

A mineira Emanuely (Manu) e acreana Quemile perderam para Magda/Dayane, do Mato Grosso do Sul, por 2 sets a 1 com parciais de 20/22, 30/28 e 11/15 na noite desta quinta, 22, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foram eliminadas na fase de oitavas de final da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Banco do Brasil.

“Perdemos um jogo disputadíssimo. Estou muito feliz com a nossa campanha e agora é seguir treinando forte para os próximos desafios”, comentou Quemile.

Próximos desafios

De acordo com Quemile, os próximos desafios da dupla serão a etapa do Circuito entre os dias 13 e 17 de março em Recife, Pernambuco, e o Campeonato Mundial programado entre 21 e 24 de março.

“Vamos focar nessas duas competições. Estamos inscritas no Mundial e se ocorrer alguma desistência pode surgir a possibilidade de disputarmos. O resultado de Campo Grande vai aumentar ainda mais a nossa motivação para a etapa de Recife”, declarou a acreana.