Empresas no Acre anunciam prova de resistência com prêmio de carro Polo Trek avaliado em R$ 82 mil

Na semana passada, uma ousada competição de resistência ganhou as redes sociais em Rio Branco, no Acre. Batizado como Desafio 5K, o evento ofereceu um prêmio de R$ 5 mil para o participante que conseguisse suportar ficar com a mão estendida para cima segundo um cartaz.

O sucesso foi tão grande que os organizadores já anunciaram uma nova edição, marcando o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com um desafio ainda mais intenso: o “Último Elemento”.

Realizado por meio da parceria entre empresários locais, como Atacadão do Celular e Sem Fronteira, com apoio da Gorila Sati, Consórcio, Gazin, entre outros, o “Último Elemento” promete desafiar os limites físicos e mentais dos participantes. Considerado uma ação arrojada de marketing, o evento visa não apenas atrair a atenção da comunidade, mas também proporcionar uma experiência única aos corajosos competidores.

Na próxima semana, abrirá o processo seletivo para aqueles que desejam se inscrever e enfrentar esse desafio extremo. O número exato de vagas ainda será divulgado, mas a expectativa é alta, considerando o interesse gerado pela primeira edição. A prova, verdadeiramente desafiadora, buscará explorar os limites dos participantes e promete ser uma experiência inédita na história do Acre.

A grande novidade que está agitando os participantes é o prêmio em parceria com a Recol Veículos. O vencedor do “Último Elemento” terá a chance de levar para casa um carro Polo Trek, avaliado em R$ 82 mil. Esta parceria entre as empresas locais e a Recalveículos destaca o comprometimento em proporcionar uma premiação única e grandiosa, elevando ainda mais o status desse evento inovador.

Em entrevista ao ContilNet, um dos organizadores, Jefferson Cunha, enfatizou que esta será a primeira vez na história do Acre que uma prova de resistência conta com uma premiação de tal magnitude. “A gente vai dar um carro no valor de 82 mil que é o Polo Trek. Pela primeira vez na história do Acre uma prova de resistência com uma premiação gigantesca”, afirmou.