Enem dos Concursos: faltam 2 dias para fim de inscrições; Tire dúvidas

O período de inscrições do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido também como “Enem dos Concursos”, está prestes a chegar ao fim. Isso porque o prazo máximo para participar da primeira edição do certame é sexta-feira (9/2).

As incrições no Concurso Unificado passaram de 1,5 milhão, segundo previsão divulgada nessa segunda-feira (5/2). De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a expectativa é de que o total de inscritos fique entre 3 milhões e 3,5 milhões de pessoas.

Para se inscrever no Enem dos Concursos é preciso ter conta no gov.br. Ao acessar o portal, o candidato é direcionado para a página da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do certame.

As taxas de inscrição variam de R$ 90 para os cargos de nível superior a R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio.

Ao todo, o edital do CPNU prevê 6.640 vagas (para ensino médio, técnico e superior), distribuídas em 21 órgãos federais. A remuneração inicial dos novos servidores pode superar os R$ 22,5 mil.

O concurso será aplicado, em 5 de maio, simultaneamente em 220 cidades, em todas as unidades federativas.

Como é o “Enem dos Concursos”

Com o objetivo de “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos”, o Concurso Unificado tem o grande diferencial de possibilitar que o interessado concorra a mais de uma vaga, desde que dentro do mesmo bloco temático.

Durante a inscrição, o candidato precisa fazer a escolha se baseando nas carreiras, que ficam divididas em oito blocos temáticos — cada um reúne as carreiras semelhantes.

Confira os editais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Veja o cronograma do CPNU: