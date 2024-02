Escola de Música do Acre abre mais de 900 vagas para cursos em Rio Branco

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), convoca a população de Rio Branco para as inscrições na Escola de Música do Acre (Emac).

De acordo com a publicação no Diário Oficial desta sexta-feira, 2, o edital para o preenchimento de novas vagas na unidade de ensino musical disponibiliza 951 matrículas nos cursos de formação inicial.

O cronograma de inscrições presenciais informa que os membros da comunidade, ou seja, os candidatos com idade igual ou superior a 18 anos, devem efetuar sua matrícula na próxima segunda-feira, 5.

Já os responsáveis pelos estudantes da rede pública efetivarão a sua inscrição na próxima terça-feira, 6. O cadastramento para este público-alvo seguirá nos dias 7 e 8. Com a pausa do período carnavalesco, o procedimento retorna nas datas 15, 16, 19 e 20 de fevereiro.

Os responsáveis pelos alunos que estudam na rede particular devem efetuar a sua matrícula entre os dias 21 e 23 deste mês. O início das aulas do ano letivo da Escola de Música do Acre está previsto para o dia 4 de março.

“Com o apoio e o investimento da gestão Gladson Cameli, melhoramos as nossas estruturas físicas, começamos a oferecer a merenda escolar e aumentamos o quadro de professores concursados e, consequentemente, pudemos aumentar o número de vagas disponíveis para a população”, destaca o coordenador-geral da Emac, Afonso Portela.

Neste ano letivo, a referida instituição pública oferecerá formações nas áreas de musicalização infantil, canto, violão, piano/teclado, bateria, violino, ukulelê, guitarra e contrabaixo.

Os alunos de escolas públicas e particulares devem apresentar os seguintes documentos: declaração escolar e uma foto 3×4, além de uma cópia da certidão de nascimento ou RG, outra do CPF e uma do comprovante de endereço.

Para as vagas destinadas à comunidade, o candidato deve apresentar uma foto 3×4, uma cópia do RG, outra do CPF, além do comprovante de endereço. As aulas para este público-alvo serão no período noturno.

O horário de atendimento ao público e efetivação de matrícula será das 8h às 12h, e das 14h às 17h30. As ocupações das vagas serão preenchidas por meio de ordem de chegada na Emac.

A Emac está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, na extensão do Parque Tucumã, na capital. Mais informações podem ser obtidas pelo contato telefônico no aplicativo WhatsApp: 3229-4918 ou pelo e-mail: [email protected].

Veja o Edital completo: EDITAL N°01-EMAC- 2024 NOVAS VAGAS