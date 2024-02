Escola do Legislativo abre inscrições para cursos no mês de fevereiro

A Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), iniciará no próximo dia 19 de fevereiro (segunda-feira) o ano letivo com a aplicação de cursos que visam a qualificação profissional dos servidores públicos. A escola oferece, gratuitamente, dezenas de cursos visando a melhoria do desempenho dos servidores no atendimento aos deputados e ao público que procura os gabinetes em busca de informações.

A grade de fevereiro é composta por oito cursos com 20 horas/aula cada um, ministrados nos períodos da manhã e à tarde, na sede da escola em Porto Velho, na Rua Major Amarante, 390. Este ano, também serão aplicados a partir de março próximo, cursos noturnos, que visam facilitar a participação dos servidores.

A escola, segundo o diretor-geral, Alexandre Silva, graças à Mesa Diretora comandada pelo presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota) tem como meta qualificar a mão de obra de os servidores públicos, inclusive em parcerias com as câmaras de vereadores, governo federal, estadual, municipal; autarquias e iniciativa privada. As vagas excedentes são disponibilizadas para a população.

Os cursos são gratuitos e, os alunos que cumprem a carga-horária recebem ao final certificado de conclusão, “uma garantia de enriquecimento do currículo e a certeza de melhores condições de valorizar e disputar empregos, pois tem a certificação da nossa escola”, diz Alexandre Silva.

Cursos

– Liderança em Alta Performance, 20 horas/aula, das 8hàs 12h, 19/02 a 23/02, (João Belarmino);

– Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 20 horas-aula, das 8h às 12h, 19/02 a 23/02 (Cynthian Zulian);

– Planejamento e Organização de Eventos, 20 horas/aula, das 14h às 18h, 19/02 a 23/02 (Regina El Rafihi);

– Libras para Atendimento ao Público, 20 horas/aula, das 14h às 18h, 19/02 a 23/02 (Marcus Loureiro);

– Filmagem, Edição de Vídeos em Celular, 20 horas/aula, das 8h às 12h, 26/02 a 01/03 (Alexandre Badra);

– Fotografia, 20 horas/aula, das 8h às 12h, 26/02 a 01/03 (Marcos Grutzmacher);

– Técnicas em Secretariado, das 14h às 18h, 26/02 a 01/03 (Regina El Rafihi);

– Produção de Texto, das 14h às 18h, 26/02 a 01/03 (Rogério Melo).