Esposa depõe em favor de Daniel Alves: “Fedendo a álcool”

No segundo dia de depoimento no julgamento de Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos, a esposa do jogador, Joana Sanz, participou das oitivas. Segundo a imprensa internacional, a modelo contou o que aconteceu na noite em que o marido teria cometido o abuso, num banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha.

No depoimento, Sanz falou que, naquela data, Daniel saiu de casa para jantar com os amigos e voltou por volta das 4h da madrugada. Ela disse que o atleta estava muito embriagado e que entrou no quarto, bateu no armário e caiu na cama. “Voltou muito bêbado, fedendo a álcool”, teria dito. As informações são do Globo Esporte.

Para quem não lembra, depois do caso vir à tona, Joana Sanz se separou de Daniel Alves e jogou indireta nas redes sociais, insinuando ter se decepcionado com o marido. A crise aconteceu logo após ele ser detido preventivamente, no dia 20 de janeiro. A moça foi convocada a depor pela defesa do boleiro, com o objetivo de ajudá-lo a receber uma pena menor.

Caso seja condenado, o boleiro poderá pegar até 12 anos de prisão, embora a promotoria esteja pedindo 9 anos. Além disso, ele poderá ainda pagar uma multa de 150 mil euros, que equivalem a R$ 783 mil, valor previamente definido pela Justiça, em indenização, a título de danos morais e psicológicos, à vítima.