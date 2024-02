Estado inicia montagem de decoração carnavalesca na Gameleira de Rio Branco

Os preparativos para o Carnaval de 2024 estão sendo preparados com celeridade. Mais de mil metros de tecidos coloridos já estão sendo preparados para fazer parte da decoração organizada pelo governo do Acre.

“Os esforços dos nossos técnicos da Secretaria de Turismo, da Fundação de Cultura Elias Mansour, do Detran [Departamento Estadual de Trânsito], das polícias e de todos os demais órgãos vão permitir que tenhamos uma das maiores festas já realizadas, conforme orientação do governador Gladson Cameli”, pontua o secretário de Governo, Alysson Bestene.

“O projeto está sendo montado por uma equipe. Idealizamos um designer moderno para este Carnaval, com tecidos, bolas, máscaras, guarda-chuvas. Nesta quarta-feira, 31, começamos a montagem da decoração e queremos deixar pronta até o dia 7”, explica o decorador Alberto Maia.

Com uma decoração moderna, o Carnaval da Família terá guarda-chuvas, máscaras e bolas na composição da ornamentação que estará em todo o percurso da Gameleira, onde ocorrerão as cincos noites de festividades.

A ornamentação carnavalesca já está em processo de montagem e tem previsão de conclusão no dia 7 de fevereiro. O projeto está sendo desenvolvido na Galeria Juvenal Antunes, com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

“A expectativa é muito grande por parte do governo do Estado e de todas as secretarias envolvidas. Está sendo montada uma megaestrutura na Gameleira, proporcionando conforto e segurança para receber os foliões ao longo das cinco noites”, conta uma das organizadoras do evento, Taiane Belarmino.

A programação musical terá 15 bandas e cinco DJs locais, três grupos das culturas tradicionais, além do grupo da terceira idade. E no encerramento, o show nacional com um dos maiores sambistas brasileiros, Neguinho da Beija-Flor.

De acordo com Alysson Bestene, o engajamento de todas as pastas do governo, sobretudo o do setor da Economia Solidária, também impulsionará o comércio e gerará emprego e renda.

“Também teremos 40 feirantes e ambulantes vendendo comidas e bebidas, tudo fiscalizado pela Vigilância Sanitária. Enfim, com a contratação de artistas e a possibilidade de comercialização de produtos, por empreendedores e ambulantes, o Carnaval da Família 2024 irá proporcionar o aquecimento da economia para essas famílias”, acrescenta Taiane.

Para o titular da Secretaria de Governo, este será um dos maiores carnavais que Rio Branco já registrou na sua história, “teremos uma festa de paz, de harmonia e muito bem organizada para que a família tenha toda a segurança possível nos cinco dias de folia”.

Além de uma infraestrutura montada especialmente para o carnaval, o evento contará com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de mais de 100 seguranças privados.