“Eu não sou ditador e está pra nascer um mais democrático do que eu”, diz Gladson

O governador Gladson Cameli disse nesta quinta-feira (1), durante abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que está sensível às manifestações de integrantes dos cadastros de reserva dos concursos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e atento aos problemas enfrentados pelo Acre, atualmente.

VEJA TAMBÉM: Gladson abre trabalhos na Aleac pedindo união dos poderes e dá recado à oposição

“Não estou aqui na posição de ditador porque está pra nascer um governador mais democrático do que eu. A ex-governadora Iolanda [Fleming] está aí e pode me dizer se não estou dizendo a verdade. Eu estou sensível às demandas de vocês [referindo-se aos cadastros de reserva] e atento aos problemas que o Acre enfrenta atualmente”, garantiu.

“O fato é que eu preciso tomar muito cuidado quando tomo uma decisão porque não posso tomar somente a partir do meu desejo, mas do que está previsto na lei, porque eu não estou acima dela”, continuou o Governo.

Gladson aproveitou o discurso para anunciar a convocação de mais de 50 candidatos do cadastro de reserva do concurso do Corpo de Bombeiros.

As efetivações devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) até maio de 2024.

“É a garantia de que estamos em um compromisso com a Segurança Pública e fazendo aquilo que os órgãos de controle dizem que é possível fazer”, finalizou.