Ex-jogador do Flamengo, Rafinha acerta com time de Rondônia

Formado nas categorias de base do Flamengo, Rafinha acertou sua contratação com o Ji-Paraná, que joga o Campeonato Rondoniense e disputa a quarta divisão do futebol brasileiro. A confirmação aconteceu na noite desta quarta (14).

Rafael Pereira Lima, mais conhecido como Rafinha, teve sua regularização confirmada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode finalmente estrear.

O jogador já estava há 20 dias treinando no clube. Demonstrando comprometimento e disposição, o atleta quer mostrar o bom futebol que apresentou nos tempos de Rubro-Negro.