Ex-mulher de Marcelo Courrege se pronuncia: “Descobri da pior forma”

Traiu ou não traiu? É o que todo mundo quer saber sobre a treta entre Renata Heilborn, Carol Barcellos e Marcelo Courrege. Há alguns dias, os contratados da TV Globo decidiram assumir o novo relacionamento, embora o romance não fosse segredo para as pessoas próximas e nem para os leitores desta coluna.

Em setembro do ano passado, esta colunista contou sobre dois jornalistas esportivos da TV Globo que viraram assunto nos corredores da emissora por estarem se envolvendo. Na ocasião, demos a notícia de maneira cifrada, sem citar os nomes dos envolvidos, já que o repórter era casado. Ainda na época, nós os procuramos para que pudessem se pronunciar, mas não tivemos retorno.

Pois bem, depois que os dois tornaram pública a relação, Heilborn usou suas redes sociais, nesta terça-feira (13/2), para dar mais detalhes sobre o episódio. A questão mais pesada da história é que ela e Carol eram amigas, tanto que a apresentadora do Globo Esporte foi sua madrinha de casamento.

“Essa é a primeira e última vez que vou me pronunciar sobre as notícias que estão saindo nas mídias (e, infelizmente, com muitas informações falsas). Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento”, começou.

Renata prosseguiu: “Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga – daquelas confidentes e que eu convivia diariamente. Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’”.

A ex-esposa de Marcelo ainda relembrou como lidou com a separação: “Eu demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso”.

Renata Heilborn finalizou o longo texto alfinetando a ex-amiga e frisando que teve ajuda para se recuperar do baque. “Para terminar, vamos lá: Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘Foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço. Eu estou mais leve, mais feliz, e tenho muita sorte. Porque eu tenho uma família incrível e amigos maravilhosos que me deixaram de pé”, finalizou.

Renata Heilborne e Marcelo Courrege se separam em setembro do ano passado e oficializaram o término em novembro no mesmo ano.