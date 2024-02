Ex-Paquita Andréa Sorvetão ajuda Zambelli em processo contra Xuxa

Ex-Paquita, Andréa Sorvetão apoiou Carla Zambelli em um processo por danos morais movido por Xuxa contra a deputada federal. A situação foi vista como uma traição à apresentadora, com quem mantinha uma amizade de 35 anos. A revelação foi feita pela própria parlamentar, que foi ao Twitter para agradecer a amiga pela ajuda.

A ação da Rainha dos Baixinhos foi motivada por uma crítica de Zambelli ao seu livro, Maya: Bebê Arco-Íris, que aborda a temática LGBTQIAP+. Segundo a deputada, a publicação poderia “levar à destruição dos valores humanos”. No processo, Xuxa pediu R$ 150 mil por danos morais alegando que a afirmação era “caluniosa e lhe causa danos à imagem”.

A Justiça não deu ganho de causa para Xuxa, desobrigando Zambelli a pagar o valor.

No Twitter, Zambelli comemorou a vitória e agradeceu a ajuda de Andréa Sorvetão. “Mobilizei as nossas redes pedindo que deixassem nossas crianças em paz, lançando, inclusive, a hashtag #XuxaDeixeAsNossasCriancasEmPaz. Agradeço a advogada Dra. Karina Kufa, que fez a minha defesa neste processo, e a Andréa Sorvetão, por enfrentarem esse processo comigo”, escreveu.

Xuxa decepcionada com Sorvetão

De acordo com o Jornal Extra, a atitude da ex-Paquita teria surpreendido Xuxa, que é madrinha da filha mais velha de Sorvetão, Giovanna. Por conta da situação, ela teria sido excluída do documentário da apresentadora, que rompeu a amizade de vez.

A esposa do cantor Conrado também teria sido expulsa do grupo de WhatsApp das ex-Paquitas, já que elas consideraram a situação como uma “facada nas costas” de Xuxa. A comunicadora emprestou um apartamento para que Sorvetão morasse com a família e ainda chegou a pagar a escola da afilhada.

Durante as Eleições 2022, Andréa Sorvetão lançou sua pré-candidatura à deputada no Rio de Janeiro e contou com o apoio da família Bolsonaro, Damares Alves e Carla Zambelli. Foi, nessa situação, que as duas se aproximaram.