Expectativa da Defesa Civil é que Rio Acre não ultrapasse 17 metros na capital em 2024

A cheia do Rio Acre já atingiu mais de 100 famílias em Rio Branco até este sábado (24). Com o nível das águas ultrapassando os 15 metros, a Defesa Civil tem expectativa que o nível do manancial não ultrapasse os 17 metros, como aconteceu em março de 2023, que configurou uma das maiores cheias da história da capital.

Ao ContilNet, o tenente-coronel Claúdio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, afirmou que a expectativa do é o manancial fique entre 16 e 17 metros, mas não ultrapasse essa cota.

“Nós não temos essa perspectiva de que ele chegue na mesma cota do ano passado, haja vista que o ano passado ele chegou em 17,72 metros e a expectativa da Defesa Civil é que ele fique entre 16 e 17 metros, não ultrapassando essa quantidade, mesmo assim, com a situação climática que nós enfrentamos pode ser que essa marca e essa expectativa seja superada”, disse.

Falcão completou dizendo que a Defesa Civil trabalha com a expectativa de 16 a 17 metros, mas ressaltou que essa cota já causa uma grande enchente que vai afetar e desabrigar milhares de famílias.