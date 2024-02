Faculdade da Prefeitura: saiba data para divulgação de resultado da análise dos documentos de candidatos

O Conselho Gestor da Faculdade da Prefeitura de Porto Velho está trabalhando na análise de toda documentação apresentada pelos candidatos inscritos no programa, visando ingressar no ensino superior em 2024, com bolsas de estudos custeadas integralmente pelo município.

“O resultado da análise desses documentos apresentados pelos candidatos pré-selecionados será divulgado no próximo dia 21 de fevereiro”, afirma o conselheiro Augusto de Souza Leite.

Ele acrescentou que os candidatos devem ficar atentos ao cronograma de atividades do colegiado. “Após a divulgação do resultado da análise da documentação apresentada, haverá um período para interposição de recurso administrativo, que será nos dias 22 e 23 de fevereiro. Tal recurso deve ser realizado exclusivamente pelo e-mail divulgado no edital de inscrição”, acrescentou.

RESULTADO DEFINITIVO

A lista com o resultado definitivo dos candidatos selecionados para a Faculdade da Prefeitura, conforme o cronograma do Conselho Gestor, deverá ser divulgada no próximo dia 24 de fevereiro. Ainda de acordo com o cronograma, os candidatos aprovados terão prazo de 26 a 28 de fevereiro para realizarem suas matrículas nas faculdades parceiras do programa, de acordo com o curso que escolherem.

“Nessa lista com o resultado final terá o nome dos candidatos que irão se matricular, dos que ficarão na lista de espera e dos que forem desclassificados”, comentou Augusto Leite.

CRITÉRIOS

Para ser selecionado, o candidato precisa ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ainda não possuir diploma de nível superior. Também deve ter cursado todo ensino médio em escola pública (ou bolsista integral em instituições privadas de educação). Além disso, precisa ser morador de Porto Velho há cinco anos e ter renda mensal familiar de até três salários-mínimos ou renda mensal per capita de até um salário mínimo. Caso contrário, não poderá ser contemplado pelo programa.

CURSOS

As inscrições para o Programa Faculdade da Prefeitura de Porto Velho terminaram no dia 21 de janeiro deste ano, com 4.909 candidatos inscritos. O município oferece este ano 415 vagas totalmente gratuitas para cursos de graduação. É a maior oferta de cursos de nível superior para pessoas de baixa renda na história do programa.

São disponibilizadas vagas para cursos de Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Ciências Contábeis, entre vários outros cursos ofertados.

Confira aqui o cronograma de todas as atividades do certame.