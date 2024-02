FADE fechará inscrições do Open de Taekwondo e Xadrez na quarta

A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) vai fechar na quarta, 7, as inscrições para o 1º Open da temporada. As modalidades programadas são Taekwondo e Xadrez e as disputas estão confirmadas para sábado, 10, no Via Verde Shopping.

“Vamos começar as competições e isso significa muito para a FADE. Deveremos ter um excelente número de estudantes/atletas no evento”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Seletiva do Sub-18

As disputas do Xadrez vão ser seletivas para a fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-18. “Os campeões no feminino e no masculino estarão em Aracajú (Sergipe) para tentar uma vaga na Gymnasiade. Os melhores atletas brasileiros irão para o Bahrain”, declarou o dirigente.