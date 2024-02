FADE promove Campeonato Acreano Escola de Xadrez

A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) promove neste sábado (10), a partir das 14 horas, no Via Verde Shopping, o Campeonato Acreano Escolar de Xadrez. A competição terá 30 jogadores e será seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-18 programado para Aracajú, Sergipe.

“Muito importante iniciarmos a temporada com um grande evento e seletivo para a fase nacional. Teremos alguns dos melhores jogadores acreanos na disputa”, disse o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Férias escolares

Segundo João Renato Jácome, mesmo com as férias escolares a FADE precisa seguir o planejamento programado no fim de 2023.

“Teremos um número maior de competições nesta temporada e por isso existe a necessidade de cumprir as datas. A mudança do taekwondo, por exemplo, para o sábado, dia 17, não vai prejudicar o planejamento”, afirmou o dirigente.

Falta de transporte

De acordo com João Renato Jácome, a federação quis a participação dos estudantes/atletas do interior, mas a logística do transporte não permitiu as presenças na competição.