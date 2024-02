Família Azul do Acre convida população para ‘chá de casa nova’ da sede da associação

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) lançou convite para que a população participe da festa de Chá de Casa Nova da sede, que cuida de pessoas com espectro autista (TEA), em Rio Branco.

“Temos a honra de poder contar com sua presença, para um dia memorável onde estaremos inaugurando uma sede ainda em fase de organização estrutural, com objetivo de ser a referência para famílias que buscam diagnóstico, ou até mesmo uma palavra de conforto pós diagnóstico, orientações de direitos dentre outros”, disse Heloneida Gama, presidente da AFAC.

A nova sede só foi possível por conta de uma emenda parlamentar. Com o recurso, a AFAC conseguiu alugar uma casa para montar o local.

O chá está marcado para acontecer na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, a partir 16h, na Rua Epitácio Pessoa, 365, em Rio Branco.

O que é a AFAC?

Fundada a Associação Família Azul do Acre – AFAC, constituída em 14 de agosto de 2015, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado, nos termos da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, regulamentada através do Decreto 6.949/2009, da Lei Federal 12.764/2012 e da Lei Estadual 2.976/2015, Lei municipal 2.284-2018, reconhecida como de Utilidade Pública pela Lei 3.962/2022, devendo para tanto promover, apoiar e incentivar a realização de todas as ações necessárias para esse fim, podendo ainda desenvolver programas de adaptação e inclusão social das pessoas com TEA e apoio a seus familiares.