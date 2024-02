Fazenda de Ratinho no Acre, megaoperação da polícia e Carnaval; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Idoso de 80 anos morre atropelado por motocicleta ao atravessar rua no interior do Acre

Um idoso identificado pelo nome de Jorge Alves de Farias, 80 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (29) atropelado por uma motocicleta ao atravessar Avenida Guanabara, exatamente em frente à praça do Bosque, em Sena Madureira (AC). A vítima foi atropelada por um mototaxista.

Vídeo mostra mulher sendo esfaqueada e agredida a pauladas durante briga em posto de combustíveis

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que uma mulher é violentamente agredida por outras mulheres. O caso aconteceu em um posto de combustível em Cruzeiro do Sul, na noite do último domingo (28).

TERÇA-FEIRA

Vigilante trans com várias formações fala sobre acesso ao mercado de trabalho: ‘Nos matam todos os dias’

Nesta segunda-feira, 29 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, e traz a atenção para as reivindicações da população travesti e trans brasileira. A data mundial, celebrada em 31 de março, também reforça esse coro ao trazer cenários e possibilidades diversas de políticas públicas para essa população em várias partes do mundo.

Homem assassinado na frente da filha e da esposa teria pichado sigla de facção em troca de cesta básica

Novas informações acerca da morte de Jorge de Almeida, que foi assassinado a tiros dentro da própria casa, na última segunda-feira (29) dão conta de que a vítima teria sido aliciado por integrantes de uma facção criminosa para pichar a sigla do grupo nos muros do bairro em troca de uma cesta básica. O crime aconteceu no bairro Taquari, em Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Levantamento aponta Ratinho como o principal fazendeiro do Acre; ele é acusado de invasão

O site Compre Rural divulgou nesta semana um levantamento dos maiores fazendeiros do país, divididos por regiões. No caso do Acre, o ranking é liderado pelo apresentador do SBT, Ratinho.

Rogeria Rocha é eleita uma das mulheres mais bem vestidas no aniversário de Lucas Guimarães; VÍDEO

Lucas Guimarães “trintou”! O influenciador e apresentador Lucas Guimarães comemorou, nessa terça-feira (30), seu aniversário de 30 anos com uma mega festa, no centro histórico do Jaraguá, em Maceió.

QUINTA-FEIRA

Morre Gabriel Gomes, servidor da Prefeitura e mestre maçom do Acre, aos 42 anos

O advogado e mestre maçom, Gabriel de Almeida Gomes faleceu nesta quinta-feira (1), aos 42 anos. Ele era servidor público da Prefeitura de Rio Branco e desempenhava serviços jurídicos na gestão municipal.

Em megaoperação, mais de 40 líderes do tráfico são presos em cidades do Acre; veja imagens

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou, nesta quinta-feira (1), a Operação “Nepente”, marcando um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas no estado. O resultado do trabalho investigativo resultou no cumprimento de 59 mandados de prisão, dos quais 43 indivíduos foram detidos, todos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

SEXTA-FEIRA

Além de professor, mais um envolvido em tortura de aluno do Ifac é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Xapuri, interior do Acre, prendeu mais um suspeito de envolvimento no caso de tortura praticado contra um estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac). A prisão preventiva foi em desfavor de A. da S. M., de 45 anos.

VÍDEO: Bocalom cai no samba com passista durante lançamento do Carnaval de Rio Branco

Durante o lançamento oficial da programação de Carnaval 2024 em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom caiu no samba e dançou com a passista do Bloco Sambasse, Karol Bom Bom, que já foi Rainha do Carnaval 2022 da capital.