Felipe Araújo abre o jogo e admite ter feito sexo com fã em camarim

Felipe Araújo admitiu que já fez sexo com uma fã no camarim de um show. O cantor, em conversa no podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, foi questionado sobre o assunto e abriu o jogo.

“Já aconteceu… Assim, eu acho que se não tiver nenhum impedimento, nenhum relacionamento, pode. Existem pessoas que te admiram e as que são de fã-clube mesmo. Eu acho que [membro de fã-clube] não pode. Não sei… Nunca pensei, nunca rolou. Mas com certeza pessoas que me admiram, que são fãs do meu trabalho, já rolou”, afirmou.

Vale lembrar que o episódio citado pelo cantor sertanejo aconteceu quando ele estava solteiro. Atualmente, ele namora com a influenciadora Lara Prado.

Felipe Araújo e o assédio dos fãs

Felipe Araújo abriu seu coração durante um bate-papo com com Tuka Carvalho no podcast Bulldog Show, Na entrevista, o cantor, voz do hit Atrasadinha, desabafou sobre cancelamento, falou sobre os desafios da carreira e soltou o verbo quando o assunto foi assédio dos fãs.

Ao ser questionado sobre a mania de cancelamento dos internautas, Felipe comentou: “Depende do que é falado. É complicado. Hoje o mundo tá tão estranho, você não pode dar opinião. Se você der uma opinião, as pessoas vão te criticar, ninguém tá aberto a ouvir uma opinião diferente, parece que só pode ter a mesma opinião todo mundo, se você tiver uma opinião um pouquinho diferente você já é a pior pessoa do mundo. É complicado, a gente tem que se policiar demais”, lamentou.

Ao longo da entrevista, o irmão de Cristiano Araújo também falou sobre o maior desafio de sua carreira: conciliar o sucesso profissional com a vida familiar é sua grande dificuldade: “A parte mais difícil que eu tenho em realizar todos os meus sonhos e fazer tudo o que eu mais sonhei pra minha vida, tudo o que eu amo, que é cantar e tocar e cantar pro Brasil inteiro e ter as músicas tocando no coração das pessoas. A parte mais difícil é ficar longe da minha família”, declarou, antes de completar:

“Principalmente do meu filho, porque ele mora em Vitória e eu, em Goiânia. Então, eu tenho que ir todo mês, já tem uma rotina mensal que, religiosamente, esses quatro, cinco dias no mês são pro Miguel (de 4 anos). É um momento em que eu consigo colocar a cabeça no lugar e curtir minha família”, declarou.

Sobre a fama, Felipe contou que não tem problemas em tirar fotos com os fãs: “Eu vou nos mesmos lugares que eu frequentava quando era criança, vou no meu bairro, vou na minha escola só pra visitar o diretor. Os meninos nem imagina que eu estudei lá. Eu não tenho problema com isso”

Mas tem limite, segundo o cantor: “Mas tem o momento. Tem um momento que eu não quero ir nem pra igreja. Se você tem a oportunidade de fazer sua comida em casa, pra que vai ao restaurante se não quer tirar foto com as pessoas? Só tem uma parada que eu acho ‘paia’. Na hora que eu tô comendo, eu peço pra esperar eu terminar de comer antes de tirar a foto”.