Fernanda Hassem presta contas e apresenta Mensagem Governamental na abertura dos trabalhos legislativos de 2024

Na manhã desta quinta-feira 1, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, participou da sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2024, compartilhando sua mensagem governamental e prestação de contas com os vereadores e a comunidade presente.

O evento contou com a presença de maioria dos vereadores, do vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, funcionários da Câmara, diversos secretários municipais e populares.

Em sua fala, a prefeita ressaltou a recuperação financeira da cidade, a superação da inadimplência, a pavimentação de ruas, melhorias na infraestrutura, aquisições de veículos e máquinas para diferentes setores municipais.

Destacou a implantação da OCA, investimentos na educação, saúde, e assistência social, mostrou um governo abrangente, comprometido com o bem-estar de todos os brasileenses.

A prefeita agradeceu ao Poder Legislativo mirim pelo apoio fundamental e reconheceu os desafios enfrentados, afirmando que, ao passar o mandato, deixa uma Brasiléia mais organizada e pronta para o futuro.

Com dez meses restantes, Fernanda Hassem reitera seu compromisso em continuar avançando e construindo, junto à comunidade, um futuro ainda mais promissor para Brasileia.