Fernando Fernandes tem alta do hospital após cirurgia

Liberado do hospital, a previsão é que Fernando fique até um mês e meio em reabilitação com fisioterapia intensa para não perder a amplitude do movimento do braço direito, que precisará ficar imóvel.

Fernando Fernandes, que participou do BBB 2, em 2002, perdeu o movimento das pernas após sofrer um acidente de carro em 2009. O esporte foi a forma que encontrou para buscar mais qualidade de vida e chegou a ser tetracampeão mundial de paracanoagem. Ele apresentou as últimas duas temporadas do No Limite, na Globo.