Festa na Vila! Família festeja vestida de personagens de Chaves e chama atenção no Carnaval

Sem querer, querendo, uma família conquistou a atenção do público no Carnaval da Família fantasiada dos personagens do seriado Chaves nesta terça-feira (13). Na Gameleira, Franciene Martins, 35, falou ao ContilNet sobre as inspirações por trás da confecção das divertidas roupas.

Mãe do José Wilker 12 anos, fantasiado de Quico, e do Wilker Junior, 8 anos, fantasiado de Chaves e tia da Valentina, 5 anos, fantasiada de Chiquinha. Franciene fala que sempre gostou de “ideias loucas” de fantasia, seja no carnaval, seja em festa junina, tudo vale. E ao contrário do Quico, não é burra e não tirou 0, mas um 10 em criatividade.

“Foi uma coisa, assim, bem improvisada, mas a minha mãe é costureira e eu sempre tenho esse tipo de ideia [de se fantasiar] Ai, pensei: ‘vou aperrear ela’!”, relatou.

Franciene sempre gostou de pular carnaval e levou o gosto para os filhos, para ela não existe “ninguém tem paciência comigo”. Já que até o mais velho José foi fantasiado no Carnaval da Prefeitura na Praça da Revolução em outros dias.

A mãe fala que “não acha melhor ver o Pelé”, mas que vai ficar até o fim da festa na última noite de Carnaval na Gameleira, pois segunda ela está “muito bom e muito organizado”. A noite terça promete ainda com um show da atração nacional, o sambista Neguinho da Beija-flor.

