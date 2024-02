Filha do deputado federal Eduardo Velloso é extubada em SP

A filha do deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil), Beatriz Velloso, 9 anos, passou por um procedimento de extubação neste domingo (4) e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo (SP).

A criança foi diagnosticada com pneumonia e está hospitalizada desde o dia 29 de janeiro, tendo sido transferida do Acre para Brasília (DF) e, posteriormente, para São Paulo.

No sábado (3), o deputado e sua esposa, a médica cardiologista Rejane Holanda, compartilharam uma foto dentro do leito da filha ao lado do cirurgião cardiologista Rogério Holanda, que, segundo a assessoria de comunicação do deputado, é tio de Beatriz e a acompanha de perto.

Em uma publicação nas redes sociais, Eduardo Velloso expressou sua gratidão ao cunhado Rogério. “Venho aqui agradecer ao meu cunhado Rogério. Não tenho palavras para expressar tanta gratidão pelo amor e cuidado com nossa filha neste momento de tanta dor e desespero. Que Deus te recompense com muita saúde para você e sua família. Gratidão eterna”, escreveu o deputado.

