Final de semana no Acre deve ser de chuvas intensas, com risco de inundação de ruas; veja a previsão

O sábado (3) e o domingo (4) devem ser de chuvas intensas em todo o estado do Acre, podendo ter acumulados superiores a 100mm até a próxima segunda-feira (5).

Em alguns pontos do estado as chuvas poderão causar transtornos à população, com inundação de ruas, transbordamento de córregos, igarapés e deslizamentos de terra. A previsão foi publicada pelo meteorologista Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”.

“Em algumas áreas, poderão ocorrer chuvas intensas, com acumulados superiores a 100mm, entre sábado, dia 3, e segunda-feira, dia 5, podendo causar transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés e deslizamentos de terra, diz trecho da publicação.

O meteorologista alertou, ainda, para a subida repentina do nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, podendo ultrapassar a cota de alerta, de 11,8 metros.

Em Rio Branco, o nível do Rio Acre deve continuar subindo, no entanto, não deve ultrapassar a cota de alerta, que é de 13,5m na capital acreana.