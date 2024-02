Foliões curtem primeira noite de Carnaval em meio à chuva no Centro de Rio Branco

A primeira noite de carnaval, nesta sexta-feira (9), na Gameleira e na Praça da Revolução, em Rio Branco, foi marcada por uma chuva, que iniciou por volta as 21h30 e surpreendeu o público presente no evento.

Nem a forte chuva foi suficiente para acabar com a animação da festa. Os foliões curtiram o show do cantor Ferdiney Rios e Banda, no Calçadão da Gameleira, aproveitando a oportunidade para se refrescar em meio ao calor de Rio Branco.

No carnaval da prefeitura, na Praça da Revolução, o público acompanhou a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2024, que receberam a chave da cidade e um prêmio de R$ 4 mil cada.

Os dois eventos vão até a próxima terça-feira (13). A previsão do tempo, segundo o meteorologista Davi Friale é de chuvas intensas durante todo o feriado, com possibilidade de temporais e raios.

