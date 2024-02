Galvez e Atlético disputam duelo preparatório no Forte Imperador

Visando a disputa do Campeonato Estadual, Galvez e Atlético disputam neste sábado, a partir das 15 horas, no CT Forte Imperador, um jogo amistoso.

O Galvez estreia no Estadual no dia 17 contra o Náuas e o Atlético joga a primeira partida no torneio contra o Rio Branco no dia 20.

Time mais forte

O técnico Marcelo Brás quer o Galvez mais forte no duelo contra o Atlético. A equipe fará o terceiro amistoso e o objetivo é ter mais entrosamento e melhorar as jogadas ofensivas.

Atlético em montagem

Sem grandes contratações e apostando no trabalho, o técnico Edson Maria (Som) vem tentando encaixar as peças na montagem do Atlético.