Galvez vence Atlético e foca na reta final de preparação

O Galvez derrotou o Atlético por 2 a 1 nesse sábado, 3, no CT do Imperador, com gols de Andrés e Martony em um jogo amistoso pensando na disputa do Campeonato Estadual. O volante Caboco anotou para o Galo.

No caminho certo

Para o técnico Marcelo Brás, o Galvez segue no caminho certo para a disputa do Estadual. O comandante do Imperador quer a equipe ainda mais entrosada na estreia do Estadual no dia 17 deste mês contra o Náuas.

Mais parte tática

Após o amistoso, o técnico Edson Maria (Som) vai priorizar os trabalhos táticos no Atlético. “Estamos evoluindo, mas é preciso seguir trabalhando para melhorar mais. Vamos jogar uma competição difícil”, avaliou o treinador do Galo.

Galvez negocia

A diretoria do Galvez negocia a contratação de mais um atacante para o Estadual. “Temos alguns contatos e a ideia é trazer mais uma peça antes da estreia”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.