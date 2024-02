Giovanna Antonelli invade casa de Murilo Benício e explica o motivo

Giovanna Antonelli invadiu a casa do ex-marido, Murilo Benício, com quem viveu um relacionamento entre 2002 e 2005, mas teve um bom motivo. De acordo com a atriz, ela precisava trabalhar e era impossível fazer isso na casa dela no momento.

“Invadi a casa do Murilo hoje porque eu preciso produzir umas coisas e minha casa está dedetizando. Precisei pegar emprestado aqui”, explicou Giovanna.

O ator, que vive um relacionamento à distância com a jornalista Cecília Malan, estava em casa e se mostrou solidário com a ex-mulher. Durante um vídeo no qual ela explica o que a levou até lá, ele mostra bom humor e se diverte com caras e poses.

Pais de Pietro, de 18 anos, eles aproveitaram o momento para abrir uma caixinha de perguntas a qual vão responder juntos. Giovanna mostrou um trecho do que foi gravado por eles, no qual o artista explica que desistiu de colocar o nome Bento no filho.

“A piada já vinha pronta: Pietro Bento Benício”, disse Murilo.

Giovanna Antonelli recria cena de O Clone com Murilo Benício

Giovanna Antonelli e Murilo Benício escolheram um jeito bem diferente de sextar esta semana. Os dois reviveram seus personagens na novela O Clone, Jade e Lucas, em um vídeo divertido, que arrancou boas risadas de fãs e amigos do ex-casal.

Nas imagens, Giovanna incorpora a personagem árabe com panelas e um ralador presos ao corpo. Enquanto dança, ela bate nos utensílios com uma colher e um espátula, para entrar no ritmo da dança do ventre — embora incorpore uma performance um tanto contemporânea. Do outro lado, Murilo reage à cena com caras de choque e estranhamento. “O Lucas vendo a Jade dançar depois de 20 anos”, escreveram nas imagens.

A ideia agradou fãs e amigos, que deixaram risadas nos comentários. “Sem condições”, se divertiu Giovanna Lancellotti. Livia Lagatto entrou na onda da novela e pediu: “Chama o Dr. Albieri”.

Mais que parceiros em O Clone, Giovanna Antonelli e Murilo Benício são amigos na vida real e também já foram casados. Eles começaram o relacionamento em 2001, na época em que gravaram a trama como par romântico, e ficaram juntos até 2005. Juntos, eles são pais de Pietro, de 17 anos.