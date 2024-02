Gkay faz mudança radical de visual e adota fios ruivos; compare

Depois de Virginia Fonseca e Sergio Guizé, chegou a hora de Gkay surpreender os seguidores e mostrar que mudou de visual também. Ao som de “Look What You Made Me Do” (traduzida, a canção seria “Olha o que você me fez fazer”), de Taylor Swift, a influenciadora mostrou que deixou os cabelos morenos de lado e adotou o ruivo, bem estilo Moranguinho.

“Mudei”, escreveu na legenda a influencer.

Gkay também já respondeu a um possível questionamento a respeito de sua mudança. Não, ela não descoloriu o cabelo.