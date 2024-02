Gladson Cameli participa do encerramento do Carnaval da Família nesta terça-feira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deve participar na noite desta sexta-feira (13) do encerramento do Carnaval da Família, que acontece no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco (AC). As informações apontam que o Chefe do Executivo deve fazer uma fala momentos antes do show do Neguinho da Beija-Flor, atração principal da noite.

O Chefe do Executivo esteve presente na festa durante a abertura, que aconteceu na última sexta-feira (9). Ele estava acompanhado do filho, Guilherme Cameli e de secretários. Logo em seguida, Cameli viajou até Cruzeiro do Sul para participar da abertura do Carnaval no município.

Nesta terça-feira, o Carnaval no Calçadão terá o show mais esperado da festa, com o sambista Neguinho da Beija-flor fazendo o encerramento da festa. O evento vai até às 1h da madrugada, com diversas atrações locais para agitar os foliões.

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: