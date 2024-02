“Bem vindo ao nosso Acre”: Gladson dá as boas vindas e ganha presente especial de Neguinho da Beija-Flor

Em coletiva de imprensa realizada horas antes do show de Neguinho da Beija-flor no Carnaval da Gameleira nesta noite de terça-feira (13), o consagrado sambista deu de presente para o governador Gladson Cameli, uma camisa e um boné da sua escola de samba, a Beija-Flor.

“Seja bem-vindo ao nosso Acre! Viu como nosso Brasil é grande?”, foi como o governador recebeu Neguinho na coletiva de imprensa. Depois de um caloroso abraço, os dois responderam perguntas lado a lado da imprensa.

Segundo Gladson, ele já “se considera um filho” do cantor. Neguinho da Beija-flor sobe ao palco às 22h no palco do Carnaval da Gameleira com expectativa de público, segundo a Polícia Militar, de 10 mil pessoas.

