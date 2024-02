Gladson inaugura espaço para pessoas com autismo no shopping de Rio Branco; VEJA FOTOS

O governador Gladson Cameli inaugurou na manhã desta quinta-feira (15) o Espaço Cultural Calma, no Via Verde Shopping, local destinado a acomodação sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O espaço tem como intuito acomodar pessoas com autismo, de todas as idades, que sofram com sobrecargas e desconfortos sensoriais que precisam de modulação sensorial ou outros contextos sociais.

Gladson Cameli ressaltou a importância de se ter um espaço como este nos locais públicos do estado.

“Em cada ação, o que importa é darmos oportunidades para nossas crianças. E o que eu quero é isso, podermos proporcionar uma atenção especial para nossos autistas”, destacou.

O Espaço Calma foi criado em uma parceria entre a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Via Verde Shopping, e funcionará de terça a domingo, das 15h às 21h.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, agradeceu ao governador pela presença no evento de inauguração. “Quero agradecer ao governador, que mesmo em meio às agendas, conseguiu estar aqui nesse momento. Essa é uma amostra da sua empatia e humanidade. O que o senhor está vendo aqui é um espaço simples, mas rico em significados”, disse.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli realizou a assinatura do contrato de comodato do espaço, na presença do superintendente do Via Verde Shopping, Wander Porto.

A sala, que fica localizada ao lado do Planet Park, espaço de jogos do Shopping, possui melhor conforto visual e auditivo, dispondo de recursos com regulação do nível do som e da luz, além de recursos terapêuticos, fidget toys, que são brinquedos usados para regulação sensorial, puffs e almofadas.

VEJA AS FOTOS DE JUAN DIAZ PARA O CONTILNET: