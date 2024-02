Gladson lança novo portal da transparência: “Instrumento de transformação social”

O Governo do Acre, por meio da Controladoria Geral do Estado (PGE), lançou nesta quinta-feira (8) o seu novo Portal da Transparência. A cerimônia aconteceu na filmoteca da Biblioteca Pública, no Centro de Rio Branco.

Estavam presentes no lançamento, o governador Gladson Cameli, o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, o secretário de Segurança Pública, Américo Gaia, o de Governo, Alysson Bestene, e outras figuras públicas do Estado, que assistiram atentos a apresentação do portal, feita pelo diretor de transparência da PGE, Cícero Antonio Ferreira.

O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e na aplicação do dinheiro. A precisão inicial é que tivesse sido lançado em dezembro de 2023.

Segundo o secretário de Administração, foram nove meses de preparo do novo portal, em conjunto com várias secretarias e órgãos do Estado.

“O portal da transparência visa oferecer uma visão moderna dos sistemas públicos e tem como objetivo oferecer visão moderna e em tempo real sobre as finanças públicas. Esse portal se destaca pela integração com os sistemas corporativos governamentais”, afirmou.

Gladson Cameli apontou o papel do novo mecanismo de transparência do Governo do Estado. “A transparência das coisas que realizamos traz segurança para nós que trabalhamos no governo e para os cidadãos e cidadãs acreanas, que podem contar com um serviço de informação efetivo e eficiente. Um portal de transparência moderno como esse, é um instrumento de transformação social”, destacou o governador.

A Controladora-geral do Estado do Acre, Mayara Cristina, agradeceu a todos que contribuíram para a construção do portal. “Esse não é um portal da CGE ou da Sead, é o portal do Governo e da população. Me dá orgulho de ver como está íntegro e redondo, além de toda a transparência com o dinheiro público. Quero agradecer a todos que participaram disso. O portal está colocando o nosso estado em um patamar de nível altíssimo”, disse a controladora.