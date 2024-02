Governo decide encerrar contrato com a Medtrauma e divulga nota de esclarecimento

O Governo do Acre anunciou nesta sexta-feira (23) que iniciou o processo de encerramento de contrato com a empresa MedTrauma, acusada de superfaturamento e alvo de notícia no Fantástico.

“O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, informa que iniciou um planejamento para dar início ao processo de encerramento do contrato com a empresa Medtrauma”, diz um trecho da nota enviada à imprensa.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, informou na nota que uma nova licitação será aberta para atender as necessidades da área de ortopedia.

“Uma nova licitação será feita pelo governo do Acre para suprir as necessidades e demandas na área de ortopedia e trauma no Pronto-Socorro de Rio Branco, para que não haja qualquer tipo de prejuízo para a população”, acrescenta.

Ao final, o secretário deixou claro que o encerramento do contrato trará “danos irreversíveis à população”.

“Pontuamos que a suspensão imediata dos serviços por parte da contratada, acarretará danos irreversíveis à população. Todas as medidas estão sendo adotadas, com planejamento e cautela pela gestão”, finaliza.

