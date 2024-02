Governo define estratégias para reforço da Segurança durante Carnaval 2024 no Acre; entenda

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reuniu manha desta quarta-feira (7) as forças de segurança do estado e definiu estratégias que serão adotadas durante as cinco noites do Carnaval 2024.

O secretário adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, representou a pasta e afirmou que o planejamento foi executado de forma conjunta com as forças que atuarão durante a festa.

O evento contará com segurança pública e privada, com efetivo de 80 a 150 seguranças por dia, além do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Detran, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A programação inicia na sexta-feira (9) e segue até a terça-feira (13). Segundo a Sejusp, cada força vai operacionalizar em um eixo, como o Corpo de Bombeiros, que deve vistoriar os espaços onde acontecerão o Carnaval, como também estarão realizando atendimento pré-hospitalar.

Já a Polícia Militar realizará o policiamento ostensivo a pé, assim como patrulhamento em rodovias e estradas, junto com os órgãos fiscalizadores de trânsito.

A Polícia Civil também disponibilizará uma delegacia para as ocorrências do carnaval otimizando os serviços da PM e do IAPEN com acompanhamento dos monitorados, allém do vídeo monitoramento de todos os acessos, ruas e praças dos locais de eventos.