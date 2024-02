Governo divulga lista com mais de 600 servidores que podem disputar eleições para direção de escolas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (8) o resultado preliminar dos candidatos aptos a concorrer a função de diretor nas escolas da rede estadual de ensino.

Os candidatos, professores e servidores, ocuparão o cargo de gestor escolar no período de 2024 a 2027, de acordo com a portaria nº 2416, de 31 de agosto de 2023 e com o Edital nº 001/SEE/AC, de 07 de novembro de 2023.

As aulas nas escolas da rede pública do Estado retornarão em duas etapas. Estudantes do Ensino Médio começam no dia 19 de fevereiro, já os do Ensino Fundamental voltam às aulas no dia 26 deste mês.

Confira a lista completa com os nomes dos 678 candidatos: